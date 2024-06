Am Samstag auf dem Dorfplatz Ossenberger Wochenmarkt ganz im Zeichen der Fußball-EM

In Ossenberg steht der Wochenmarkt am Samstag auf dem Dorfplatz ganz im Zeichen der Fußball-EM in Deutschland. Die Wagen werden mit Fahnen und Fußbällen geschmückt, die Händler tragen Trikots und Fan-Utensilien. Der TuS Borth veranstaltet ein Torwandschießen, bei dem es Preise wie ein I-Pad-Tablet oder ein Deutschland-Trikot zu gewinnen gibt. Auch beim Tippspiel „Alle gegen Didi“, bei dem das EM-Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark getippt werden soll, gibt es etwas zu gewinnen. So etwa einen Restaurantgutschein, Gutscheine für Schulbedarf oder für Eis. Der früherer Bundesliga-Kicker Didi Schacht (Schalke, MSV) ist von 10.30 bis 12 Uhr vor Ort.