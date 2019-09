Schloss Ossenberg : Vereine gratulieren der Herzogin

Rheinberg Karen Herzogin von Urach von Schloss Ossenberg ist 60 Jahre alt geworden.

1987 kam Karen Herzogin von Urach zum ersten Mal nach Ossenberg, um ihren Onkel Clemens Graf Berghe von Trips zu besuchen. Schon ein Jahr später, am Geburtstag ihres Onkels, wurde sie Gräfin derer von Trips und damit Hausherrin in Haus Ossenberg, wie der Adelssitz offiziell heißt. Von Beginn an öffnete sie den großzügig bemessenen Innenhof, die Remise und ihr Haus für alle Ossenberger. Der Start des Schützenfestes findet dort ebenso statt wie das Prinzentreffen des KAG Ossenberg oder die Verteilung der Martinstüten.