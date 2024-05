Schützenfest Ossenberger Schützen ohne neuen König

Das Ossenberger Schützenfest begann mit einem Partyabend im voll besetzten Schützenzelt an der Kirchstraße. Zuerst brachte DJ Marcel Otto das Publikum mit toller Musik in Stimmung, um dann direkt an die Kölner Kultband „Räuber“ zu übergeben. In einem über einstündigen Set brachten die Räuber das Zelt zum Kochen, fast alle Lieder wurden laut mitgesungen, denn es waren viele textsichere Fans der Band im Zelt.