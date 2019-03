Rheinberg: Neues Dach für Ossenberger Mühle

Rheinberg Die Holzschindeln waren kaputt. Und es gab einen neuen frischen Anstrich.

Bereits Mitte 2018 hatten das Ehepaar Undichtigkeiten am Dach festgestellt. „Wir haben dort oben Lagerfläche, da ist uns das aufgefallen“, so Rainer Schmidt. Dass die Defekte nicht mit Bordmitteln zu beheben sein würden, war dem Ehepaar schnell klar. Eine Begehung brachte das Ausmaß ans Tageslicht: Die Holzschindeln aus den 1980er Jahren waren morsch, kaputt und in Teilen schon abgeplatzt. „Bei jedem Sturm sind uns Schindeln um die Ohren geflogen“, erzählt Petra Schmidt.

Brief an Alpens CDU-Chef

Brief an Alpens CDU-Chef : Laschet reagiert auf Kies-Sorgen

Auch die darunter liegende Schutzfolie sowie die Holzkonstruktion waren stark angegriffen. Deshalb haben Rainer und Petra Schmidt sich gegen „Flickwerk“ und für eine Sanierung entschieden. Anfang Dezember wurde die komplette Mühle eingerüstet. „Sah spektakulär aus, war es eigentlich aber nicht“, so Rainer Schmidt. Anders hätte man die Arbeiten am Mühlenturm schlicht nicht machen können.

In Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurden die alten Schindeln abgetragen, die Schutzfolie erneuert und Teile der angegriffenen Unterkonstruktion aus Holz erneuert. Vier Wochen hat die Dacherneuerung insgesamt gedauert. „Unterbrochen von Frost- und Regenphasen, da ruhten die Arbeiten“, erläutert Schmidt. Nach Karneval konnte dann auch das Gerüst abgebaut werden. Jetzt schützt das Dach eine wetter- und UV-beständige Dachfolie in Schwarz. Zusammen mit dem frisch in Weiß gestrichenen Mühlenkörper ist das ein echter Blickfang an der Landstraße.