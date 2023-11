14. Martinimarkt in Ossenberg Ein Markt mit Charme und Atmosphäre

Wieder mit dabei waren Petra und Zülfü Balci aus Orsoy mit Holzarbeiten. Gut gefragt waren kleine Holzmotive. „Wir fangen schon im Januar an, Nachschub für den nächsten Markt zu produzieren“, meinten sie. In ihrem Pavillon bot Antje Kremer-Adams die süße Abteilung mit Pralinen, immerhin zwölf verschiedene Sorten, Marmeladen sowie unter anderem Backmischungen und Öle. „Ich bin richtig happy“, erklärte sie. Von Anfang an ist sie dabei und spendet ihren Erlös an das Hospiz Sonnenschein. „Diese Arbeit ist mein Herzensprojekt, in dem ich aufgehe“, verriet sie.