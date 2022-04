Am Samstag kommt der Osterhase persönlich vorbei : Ossenberger Markt vor dem Fest mit vollem Programm

Der Osterhase schaut persönlich auf dem Ossenberger Wochenmarkt am Samstag vorbei. Foto: Kämmerer

Ossenberg In Ossenberg ist am Samstag jede Menge los. Dann besucht der Osterhase persönlich den Wochenmarkt auf dem Dorfplatz. „Wir sind froh, dass wieder ein bisschen Normalität eingekehrt ist“, lässt Marktmeister Carsten Kämmerer wissen, „denn so kommen vor allem die Kinder wieder auf ihre Kosten.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tatsächlich können sich die Aktionen sehen lassen. Neben dem Osterhasen wird auch die „Rollende Waldschule“ des Hegerings den Markt besuchen, um den Kindern vor Ort die heimische Natur mit ihren typischen Tieren aktiv näherzubringen.

Ebenfalls können die Kinder Eier bunt bemalen und mit nach Hause nehmen oder am Glücksrad der Rheinberger Tafel drehen.

„Alle in Ossenberg bekannten Händler, die Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse, Backwaren, Leckerem fürs Mittagessen, Spargel, Kuchen, Pflanzen, Käse und Seifen verkaufen sowie die Damen vom Lions-Club werden vor Ort sein“, verspricht Carsten Kämmerer. Außerdem sei Ramkö-Feinkost mit Antipasti sowie Steffis Damenbekleidung zum ersten Mal dabei.

Die Händler sammeln an diesem Tag zudem für einen guten Zweck, sie spenden Teile ihrer Einnahmen für die Ukraine-Hilfe. Die andere Hälfte der Spenden geht an die Rheinberger Tafel, die derzeit unter Lebensmittel-Mangel leidet. „Wir möchten beide Initiativen gleichermaßen unterstützen, da beide Einrichtungen jede mögliche Unterstützung verdient haben und gerade dringend benötigen“, unterstreicht Andreas Borgmann als Sprecher der Marktgemeinschaft. Gerade die Tafel stehe momentan vor dast leeren Regalen.

Und dazu holen sich die Ossenberger wieder prominente Unterstützer. So werden WDR-Moderatorin Yvonne Willicks, Schalke- und MSV-Duisburg-Legende Didi Schacht sowie Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde blaue Zuckerwatte, die selbstentworfene „Ossenberg-Hilft-Tasse“ verkaufen oder mit der Spendendose ihre Runden drehen. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen die beliebten Drehorgelspieler Oli und Carmen Gutsche und der Rheinberger Heinz Münster, der auf Trompete, Akkordeon oder Keyboard für die nötige Hintergrundmusik sorgen wird.

Carsten Kämmerer und das Wochenmarkt-Team hoffen auf viele Besucher, die am Samstag von 8 bis 13 Uhr herzlich willkommen sind.

Obwohl keine Maskenpflicht mehr gilt, freuen sich die Organisatoren dennoch, wenn die Coronaschutzmaßnahmen weiter eingehalten werden, damit alle Besucher das Osterfest gesund verbringen können.

(up)