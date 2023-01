Karnavels-Ausschuss Gemütlichkeit Ossenberg KAG freut sich auf die heiße Phase

Unter dem Motto „Corona hat uns nicht geschafft, ab jetzt wird wieder laut gelacht“ veranstaltet der KAG Ossenberg am Wochenende vom 20. bis zum 22. Januar drei Veranstaltungen. Los geht es mit dem Prinzentreffen am Freitag, 20. Januar. Mehr als 30 Karnevalsvereine mit ihren Tollitäten werden erwartet. Vom gesamten Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet von Kleve bis Duisburg, aus Westfalen, aus dem Bergischen Land und sogar aus den Niederlanden kommen die Gäste. Das kunterbunte Bühnenprogramm im Kamper Hof, das um 18 Uhr beginnt, wird wie gewohnt von den Tanzgarden des KAG Ossenberg sowie den Gruppen der Gastvereine bestritten. Der Eintritt ist frei. Die Delegationen der Vereine werden vom Herzog-Ehepaar von Urach in der Remise des Ossenberger Schlosses empfangen. Hierzu wurde eigens ein Shuttlebus geordert.