Jugendabteilung des KAG Ossenberg Karnevalisten mit Planwagen unterwegs

Die Jugendabteilung des Karneval-Ausschusses Gemütlichkeit (KAG) Ossenberg sorgt üblicherweise in der fünften Jahreszeit für Stimmung und Spaß auf den Karnevalsveranstaltungen in Ossenberg und in der Region. Aber jetzt haben sich die jungen Karnevalisten selber belohnt und haben die vergangene Session noch einmal gebührend verabschiedet und sich auf die neue richtig eingestimmt. Die Devise: „Helau“ geht auch im Sommer. Pünktlich um 11.11 Uhr setzten sich zwei Planwagen mit 50 jungen Karnevalisten und ihren Begleiterinnen und Begleitern in Bewegung, um drei Stunden lang auf Rheinbergs Straßen für Stimmung zu sorgen. So führte die Route von Ossenberg über Rheinberg-Mitte, Millingen und Borth wieder nach Ossenberg zurück, wo dann im Anschluss auf dem Sommerfest des KAG weitergefeiert wurde. Ein besonderer Dank der Jugendkarnevals-Abteilung geht an die Eltern der jungen Karnevalisten, die an verschiedenen Punkten immer wieder mit Eis und Wassermelonen bereit standen und so dafür sorgten, dass es auf den Planwagen nicht zu heiß wurde.