Einheits-Jubiläum in Rheinberg Ossenberger Feuerwehr feiert Hundertjähriges

26 Aktive gehören heute zur Einheit, die sich an jedem zweiten Mittwoch um 19 Uhr zum Üben trifft; das nächste Mal am 18. Januar. Gefordert ist die Truppe auch, wenn Einsätze in den Industriebetrieben Solvay, Inovyn und AVG in Ossenberg oder K+S in Borth anstehen. „Das ist eine Herausforderung“, versichert die 30-jährige Feuerwehrfrau, die auf viele Besucher hofft.