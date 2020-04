Gestiegene Nachfrage : Renaissance des Ossenberger Wochenmarkts

Bitte Abstand halten: Hinweis auf dem Wochenmarkt in Ossenberg. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Der Ossenberger Wochenmarkt stand schon vor dem Aus, jetzt erlebt er wieder eine große Nachfrage. Zu Corona-Zeiten ist das Gespräch wichtig.

Bilderbuchwetter am Ostersamstag in Ossenberg. Der Wochenmarkt auf dem Dorfplatz ist gut gefüllt. Im historischen Gewand sorgen Olaf und Carmen Gutsche für Leierkastenmusik. Besucher halten sich an die Abstandsregelung. Kein Gedränge an den Ständen. Das Warten wird genutzt, um auf Distanz einen Plausch zu halten und die Auslagen zu sondieren.

Die Nachfrage nach Gemüse und Obst ist groß. „Unser Spargel war früh ausverkauft“, freut sich Sandra Borgmann. Österliche Blumenpräsente bietet Gabi Marquard an wie auch erste Gemüsepflanzen und Kräuter. „Der Markt wird gut besucht. Wir dürfen uns nicht beschweren“, sagt sie. Erstmals dabei: ein Stand mit Gewürzen, Tee und Trockenfrüchten. „Aktuell sind Grillgewürze von herzhaft bis scharf gefragt“, so Christian Mannitz. „Das Platz ist gut gelegen. Das Warenangebot ist hochwertig, Kollegen und Kundschaft sind nett“, bilanziert Mannitz den „grünen“ Markt. Zum dritten Mal dabei ist Antje Schatten mit Wurst, Käse und Fleisch. „Aktuell kaufen Kunden Lamm- und Kaninchenfleisch“, sagt Antje Schatten. Wer es lecker und einfach mit Hausmannskost haben will, stellt sich bei der Moerser Gulaschkanone von Natalia Kloster an.

Infos Wochenmarkt am Samstagvormittag Termine Der Ossenberger Wochenmarkt findet immer samstags von 8 bis 12 Uhr statt. Organisiert wird er über den Heimatverein Herrlichkeit. Zusätzliche Termine sind geplant, zum Beispiel ein politischer Markt zur Kommunalwahl (29. August) und ein Erntedank-Wochenmarkt (26. September). Infos unter www.ossenberger-wochenmarkt.de

Strippenzieher im Hintergrund ist Carsten Kämmerer, der mit viel Zeit und Engagement die Marktbeschicker für Ossenberg begeistert. „Wir haben ausprobiert und viel telefoniert“, sagt Kämmerer, der seit Jahresbeginn die Rolle des Marktmeisters übernommen hat. „Wir standen vor dem Aus. Jetzt kaufen Menschen aus verschiedenen Stadtteilen bei uns ein“, freut sich Ulrich Glanz vom Heimatverein Herrlichkeit, dem offiziellen Veranstalter, über das Revival. „Mich rufen die Händler an, ob sie kommen können. Die Leute und Händler liegen mir am Herzen“, freut sich Kämmerer, der am Samstag österliche „Ware“ im Angebot hatte: eine Osterkerze der St. Peter Pfarrei mit Grußkarte von Pfarrer Martin Ahls. Dieser appelliert an die Menschen, macht Hoffnung. Im Grußwort spricht er die kleine Dinge des Lebens an, die zu Corona-Zeiten plötzlich oder allmählich wie die Vögel am Himmel eine neue Bedeutung bekommen. „Vielleicht sollten wir uns gerade darin ein Vorbild nehmen“, schreibt er. „Was auch immer kommt – Gott will, dass es gut wird“, so Ahls.

„Aktuell ist Corona das vorrangige Thema. Aber der Markttag bringt ein Stück weit Normalität zurück“, sagt Kämmerer mit Blick auf den Mund-Nasenschutz der Marktbesucher. „Bei uns könnten die Kunden den Honig verkosten. Darauf verzichten wir, wie auf intensive Beratung“, sagt Franziska Heuwel („Die fleißige Biene“). Mit Imker Peter Schöttler („Honig aus Orsoy“) wechselt sie sich ab.