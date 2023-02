Karneval in Rheinberg Oschauer Jecken lassen es krachen

In der Not müssen die Narren enger zusammenrücken, dachten sich auch die Orsoyer Karnevalisten. „Die Zeltverleiher wollen doppelt so viel haben wie vor der Pandemie, deshalb sind wir in unsere Wagenbauhalle umgezogen“, erzählt Nadine Franke vom OKK. Statt der gewohnt 400 Karten standen nur 200 zur Verfügung und die waren schnell vergriffen.