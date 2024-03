Osteraktion am Samstag Orsoyer Schützen verstecken 1000 Ostereier

Wie Andreas Blumenstengel, der Präsident des Bürgerschützenvereins, am Mittwoch mitteilte, beginnt das Osterfest am Samstag um 17 Uhr auf der Wiese hinter dem Sportplatz des SV Orsoy, am besten von der Straße Kuhdyk aus zu erreichen. Für Getränke und Leckereien sei gesorgt, versprechen die Bürgerschützen. 1000 Ostereier sind versteckt und müssen gefunden werden. Für die kleinsten Besucher ab sechs Jahren ist an diesem Tag ein extra Such-Areal abgesteckt, damit sie gegenüber den älteren Kindern nicht das Nachsehen haben und nachher möglicherweise noch Tränen fließen. Im Schnitt kommen rund 150 Kinder. Die Jugendfeuerwehr der Einheit Orsoy wird am Osterfeuer Stockbrot zubereiten. Zudem hat der amtierende Schützenthron eine Überraschung vorbereitet.