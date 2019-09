Terminkollisionen in Rheinberg : „Man zieht sich gegenseitig das Publikum weg“

Das Schützenfest in Orsoy ist immer gut besucht. Nun fürchten die Bürgerschützen, dass wegen weiterer Termine in Rheinberg weniger Besucher kommen (Archivfoto). Foto: Uwe Plien

Rheinberg/Orsoy Der Orsoyer Schützenpräsident Andreas Blumenstengel ärgert sich über Terminkollisionen, die die Stadt zu verantworten habe.

Mit großem Erstaunen habe er der Presse entnommen, dass am Wochenende, vom 6. bis zum 8. September, in Rheinberg ein Street-Food-Festival stattfinde, erzählt Andreas Blumenstengel. Der Orsoyer ist Präsident des Bürgerschützenvereins Orsoy und ärgert sich. „Es sollte bekannt sein, dass zu diesem Zeitpunkt auch das Schützenfest in Orsoy stattfindet. Mit Musik, Kirmes, Kinderprogramm, Umzügen und vielem mehr.“

Außerdem finde auch in Ossenberg ein Familientag statt. Blumenstengel: „Diese Veranstaltungen werden ehrenamtlich organisiert, sind lange geplant, die Termine sind bekannt. Wie kann es sein, dass die Stadt genau zu diesem Zeitpunkt eine Gegenveranstaltung installiert? Und das nicht zum ersten Mal.“ Das Enni-Street-Food-Festival auf dem Großen Markt werde nicht einmal von lokalen Geschäftsleuten betrieben, so der Orsoyer, der beklagt: „Man macht sich gegenseitig Konkurrenz und zieht sich das Publikum weg. Diese Fehlplanung ist ein Schlag ins Gesicht aller ehrenamtlich engagierten Personen. Die Stadt lobt immer das ehrenamtliche Engagement und propagiert den Zusammenhalt der Ortsteile. Das aktuelle Verhalten konterkariert diese Aussagen.“ Ihm dränge sich der Eindruck auf, dass das Augenmerk nur auf die Innenstadt gelegt werde „und die Ortsteile links liegen gelassen werden – leider“. So stärke man bestimmt nicht die Bindung zur Stadt Rheinberg. Alle Orsoyer, mit denen er darüber gesprochen habe, hätten dieses Verhalten ungeheuerlich gefunden. Blumenstengel: „In anderen Ortsteilen wird die Fokussierung auf die Innenstadt auch mehr als kritisch beäugt.“