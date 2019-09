Brauchtum in Rheinberg : Orsoyer Pulverturm-Nachbarschaft putzt sich fürs Schützenfest raus

Die Nachbarn der Pumpennachbarschaft „Am Pulverturm“ in Orsoy in ihren neuen Polo-Shirts mit aufgestickter Pumpe und Namen. Foto: Sassan Dastkutah

Orsoy Die Pumpennachbarschaft schmückte zum Fest des Orsoyer Bürgerschützenvereins die Straßen mit grünen und weißen Fahnen.

Die Straße Am Pulverturm ist bereit für das Schützenfest des Orsoyer Bürgerschützenvereins. Denn die Pumpennachbarschaft „Am Pulverturm“ lässt den halben Straßenzug in Grün und Weiß erstrahlen. Wimpel und Orsoy-Fahnen zieren die Fassaden der Häuser. Die Pumpennachbarschaft feiert nächstes Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. So dachten sich die knapp 40 Nachbarn, dass sie schon ein Jahr vorher Einigkeit zeigen.

„Das Schützenfest nahmen wir zum Anlass, um uns personifizierte Polo-Shirts zu besorgen“, sagte Pumpenmeister Klaus Wendeling. Und so kamen die Nachbarn in ihren Team-Shirts zusammen, um die Straße zum Fest zu verschönern. „Die Idee für die Polo-Shirts kam von Petra Balci, Brinja Dort und Bärbel Wendeling“, ergänzte Klaus Wendeling. Dieter Reppel ließ diese dann mit aufgestickter Pumpe und Namen herstellen. „Das ist ein Highlight unserer Gemeinschaft“, meinte der Pumpenmeister stolz.

Mehrere Generationen, 14-jährige Jugendliche als auch 88-jährige Senioren, waren bei der Aktion dabei. Mit viel Freude und Spaß stimmte die Nachbarschaft sich so auf die kommenden Festtage ein. Meter für Meter arbeitete sich die Truppe vor, zog die Wimpel von der einen zu anderen Straßenseite. Und das in mehreren Metern Höhe. Natürlich brachten sie auch die Orsoy-Flaggen mit den drei Pferden an zahlreichen Stellen an.