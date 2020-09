Bürgermonitor Rheinberg : Orsoyer klagt über zu tief hängende Wahlplakate

Orsoy Hermann Strohscheidt aus Orsoy ärgert sich darüber, wie im Wahlkampf die Plakate der Parteien und Bürgermeisterkandidaten aufgehängt worden sind. „Die Unterkante vieler Plakate befinden sich teilweise nur auf einer Höhe von 1,50 Meter und an Bürgersteigen. Hier sehe ich eine große Gefahr für Kinder und, ja es gibt sie, unachtsame Bürgerinnen und Bürger.“

An den Kanten der Wahlplakte könnte man sich leicht verletzen und es könnte zu Schadensersatzforderungen gegen die Stadt Rheinberg kommen. Eine Partei habe es nicht mal als nötig erachtet, die langen Enden der Kabelbinder abzuschneiden. Strohscheidt sagte, er halte eine Mindesthöhe von 2,50 Meter (Unterkante) für angebracht. Auch wenn es in Orsoy nur wenig Möglichkeiten gebe, Plakate aufzuhängen, so gehe der Schutz der Bürger doch vor. „Ich erwarte von der Stadtverwaltung, die werbenden Parteien aufzufordern, die Plakate umgehend zu entfernen und die Sondernutzungserlaubnis sofort zu entziehen, wenn eine lichte Höhe von 2,50 Meter unterschritten wird“, so Hermann Strohscheidt. Für zukünftige Wahlen sollte die Stadtverwaltung überlegen, das freie Plakatieren ganz zu verbieten, wie es viele Gemeinden bereits gemacht haben.