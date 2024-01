Im Pfarrheim Altes Zollhaus Kirchenchor Orsoy lädt zum offenen Singen an

er katholische Kirchenchor St. Nikolaus Orsoy lädt für Samstag, 27. Januar, ab 11 Uhr, ganz herzlich zu einem offenen Singen ein. Es findet im katholischen Pfarrheim Altes Zollhaus in Orsoy neben dem Rheintor, Am Rheindamm 4, statt. Die Devise an diesem Vormittag lautet „Wo man singt, da lass dich nieder, nur böse Menschen haben keine Lieder.“ Eingeladen sind Sängerinnen und Sänger jeden Alters. Es werden in erster Linie Kirchenlieder gesungen. Das Ganze soll ganz locker über die Bühne gehen. Wer keine Erfahrung mit Gesang im Allgemeinen oder mit Chorgesang im Besonderen hat, muss keine Sorgen haben: „Neue“ Sängerinnen und Sänger werden behutsam in die Gemeinschaft aufgenommen. Und die, das versichern die Chormitglieder, haben immer viel Freude und lachen viel, wenn sie unter der Leitung ihres langjährigen Dirigenten Dirk Menzenbach proben.