Kirchenmusik in Rheinberg : Gregoriusmedaille für Orsoyer Kirchenchorleiter

Kirchenmusik in Rheinberg

Rheinberg Dirk Menzenbach wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft sowie seine besonderen Leistungen als Chorleiter geehrt.

Wie Menzenbach selbst erzählte, habe er sich schon als kleiner Junge im Sonntagsgottesdienst auf die Orgelempore neben den Organisten auf die Bank gesetzt, dem Spiel zugesehen und sich alles erklären lassen. Mit neun Jahren bekam er Orgelunterricht, mit zwölf spielte er schon die Orgel im Eversaeler Gottesdienst. Weil Menzenbach seit 1979 Chormitglied war, konnte er sich 1980, als 15-Jähriger, in Xanten zum Kirchenmusikstudium C-Schein anmelden. 1982 bestand er dort die Prüfung.

Im gleichen Jahr gründete er die Choralschola in St. Nikolaus, die auch heute noch bei besonderen Liturgien gehört wird. 1992 übernahm er von Hans Pionke das Amt des Chorleiters in St. Nikolaus, damals noch mit Vertrag. Er lebte zu dieser Zeit als Student in Aachen und fuhr jeden Freitag zur Probe die Strecke Aachen-Orsoy hin und zurück. 2001 kündigte er den Vertrag, blieb aber ehrenamtlicher Chorleiter.