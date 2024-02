Live-Musik in Rheinberg Was der Frauenchor „Music4Me“ zum zehnjährigen Bestehen plant

Mitsingen dürfen bei „Music4Me“ übrigens auch Frauen, die nicht aus Orsoy kommen. Das betont Helga Murke, 1. Vorsitzende des Chors. Der Chor freut sich über jede neue Sängerin, egal in welcher Stimmlage, man muss auch keine Noten lesen können. Musikalität und Spaß am Singen in der Gemeinschaft sind dafür umso wichtiger. Und die regelmäßige Teilnahme an den Proben. Sie finden immer donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr im Pastorat der evangelischen Kirche in Orsoy an der Egerstraße 13 statt und dienen nicht nur dem Proben, oft wird auch noch auf das ein oder andere angestoßen. „Bei uns gibt es immer etwas zu feiern“, sagen die Frauen.