Schützenfest in Rheinberg Orsoyer Fähre ziert die Königsplakette

Am Abend folgt dann der Fahnenausmarsch, die Totenehrung am Ehrenmal, anschließend steigt eine Eröffnungs-Schützenparty mit der Live-Band „6th Avenue“. Für Sonntagvormittag ist ein bayrischer Familienfrühschoppen mit der Gruppe „Die Alpenjäger“ geplant. Es folgt nachmittags das Platzkonzert, ein Sternmarsch sowie der historische Festumzug mit dem alten Thron von 2019 sowie mit Gastvereinen, Pferden, Kutschen und so weiter. Am Abend wird dann der Schützenball mit der Partyband „Herzschlag“ gefeiert.