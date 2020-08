Ehemaliges Café Münster : Orsoyer ekeln sich vor Kakerlaken an der Kuhstraße

Rheinberg Mehrere Anwohner haben sich bei der Stadt Rheinberg gemeldet. Die Verwaltung hat inzwischen den Grundstückseigentümer informiert und ihn aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Auch das Gesundheitsamt ist informiert.

Der Stadt Rheinberg sei bereits am 20. August gemeldet worden, dass aus dem Gebäude „Cafe Münster“ Schaben auf die Kuhstraße laufen, teilte der Fachereich Sicherheit und Ordnung auf Nachfrage am Donnerstag mit. Daraufhin habe es eine Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Wesel gegeben. „Wir haben die Auskunft erhalten, dass keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegt“, so Wilhelm Weihofen von der Stadt. Die Schaben könnten allerdings Lebensmittel verunreinigen. Und wäre das Café noch in Betrieb, müsste die Ordnungsbehörde Sofortmaßnahmen ergreifen. Als sich Mitarbeiter der Stadt am Sonntag in Orsoy umsahen, seien keine Schaben gefunden worden. Erst am Donnerstag sei es gelungen, Kontakt mit der Hinweisgeberin aufzunehmen. Ebenfalls am Donnerstag sei ein weiterer Hinweis vom Eigentümer eines Nachbarhauses per Mail eingegangen. Die Stadt habe sich inzwischen mit dem Grundstückseigentümer des ehemaligen Cafés in Verbindung gesetzt und ihn zu einer Schädlingsbekämpfung aufgefordert.