Orsoyer Bürgerschützen : 120 Seiten Festschrift zum Schützenfest

Die ehemaligen Königinnen präsentieren das Buch zum Schützenfest in neuen Vereinsblusen. In der Bildmitte ist die amtierende Königin Josephine Schreiter (dunkle Haare) zu sehen, im Hintergrund Präsident Andreas Blumenstengel. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Orsoy Die Orsoyer Bürgerschützen feiern vom 7. bis zum 10. September und hoffen auf einen neuen König.

Der Fahrplan für das Schützenfest des Bürgerschützenvereins Orsoy von 1551 steht. Am Samstag, 7. September, fällt der Startschuss. Bis Dienstag, 10. September, wehen die Schützen-Banner in Orsoy. Andreas Blumenstengel (45), der sein erstes Schützenfest als Präsident feiert, sowie 400 weitere Schützen freuen sich auf das kommende Fest. Jetzt präsentierte der Präsident im Orsoyer Café Hagemann seinen Schützenkollegen sowie den Königinnen von 1975 bis 2019 die 120-seitige neue Festschrift.

„Die Broschüre habe ich in drei Themenkomplexe unterteilt“, erläuterte Blumenstengel. Das aktuelle Schützenfest bilde dabei einen Themenkomplex. Auch ein historischer Rückblick auf 50 Jahre Orsoyer Geschäftswelt mit Texten und Fotos sowie ein Blick auf vergangene Schützenfeste hat Blumenstengel eingearbeitet. In der Festschrift ist auch der genaue Ablauf des Schützenfests dargestellt. Demnach werden am Samstag, 7. September, die Kinder am Kirmesplatz am Hafendamm zur Kinderbelustigung abgeholt. Um 15.30 Uhr wird das Fest durch Böllerschüsse und ein Ständchen für die Schützenkönigin Josefine Schreiter auf der Egerstraße angekündigt. Anschließend folgt ein Platzkonzert am Evangelischen Alten- und Pflegeheim Orsoy unter Beteiligung der Grenadiere, des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Orsoy und des Musikvereins Zyfflich.

Info Klompen-Frühschoppen im Festzelt am Dienstag Turnus Das Orsoyer Bürgerschützenfest findet alle zwei Jahre statt. Frühschoppen Am Dienstag, 10. September, beginnt um 11 Uhr im Festzelt der traditionelle Klompen-Frühschoppen. Es spielt die Band „Valentino“.

Um 19 Uhr geht es nach dem Antreten am Hafendamm unter anderem mit dem Präsidenten, dem Vorstand und ehemaligen Königen zum Ehrenmal. Nach der Kranzniederlegung folgt der „Große Zapfenstreich“ mit den Spielmannszügen der Freiwilligen Feuerwehren Orsoy und Vierbaum, dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Kleve und dem Musikverein Zyfflich. Es wird der verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht. Im Anschluss geht es zum Festzelt am Hafendamm, wo der Schützenball mit der Band „6th Avenue“ startet. König Sven Schmidt und seine Königin Josefine Schreiter eröffnen das Fest mit dem ersten Throntanz. Am Sonntag, 8. September, beginnt um 11 Uhr der Frühschoppen im Festzelt. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Um 15.30 Uhr findet ein Platzkonzert in der Orsoyer Ortsmitte vor der Evangelischen Kirche statt. Dabei spielen die Blasmusikkapellen aus Roetgen, Kleve und Zyfflich. Um 16 Uhr verleihen die Kompanieführer Treueorden. Es folgt der Sternenmarsch der drei Kompanien, die am Friedrichsplatz, am Susmannshof und am Südwall starten. Die Kompanien vereinigen sich später in der Ortsmitte. Zusammen geht es zum Festzelt.