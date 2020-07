Bücherei-Verein aus Orsoy : „Leselust“ sucht dringend Nachfolger

Petra und Wilfried Gehnen sowie Klaus Geldermann (von links) sind drei aus dem ehrenamtlichen Leselust-Team. Die Arbeit mache großen Spaß, sagen sie. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Das ehrenamtliche Team des Orsoyer Bücherei-Vereins möchte sich aus Altersgründen zurückziehen und hofft, dass andere Freiwillige die Einrichtung weiterführen. Wichtig ist dem Vorstand die Kooperation mit der Grundschule.

Vor 20 Jahren war die „Leselust“ der Retter in der Not. Die Stadt Rheinberg hatte beschlossen, die Zweigstelle ihrer Stadtbibliothek im alten Orsoyer Rathaus aufzugeben. Engagierte Orsoyer gründeten daraufhin den Verein Leselust, der fortan die Trägerschaft der Bücherei übernahm. Barbara Klüppel, Petra Groppe-Höch, Michaele Damschen und Sabine Hammermann standen an der Spitze der Bewegung. Die Bücherei war gerettet.

Vor acht Jahren wechselte dann das Personal, ein neuer Vorstand übernahm die Regie und kümmert sich bis heute um den Betrieb der Bibliothek. Klaus Geldermann (erster Vorsitzender), Susanne Drückler (stellvertretende Vorsitzende), Wilfried Gehnen (Kassierer) und Sabine Hammermann Schriftführerin) sowie das langjährige Vorstandsmitglied Petra Gehnen schwärmen von der Leselust. „Die ehrenamtliche Arbeit macht wirklich großen Spaß und es ist nicht so zeitaufwendig, wie man meint“, erzählt Petra Gehnen. Dennoch möchte der Vorstand sich zurückziehen und sucht deswegen dringend Nachfolger. „Aus Altersgründen“, wie Wilfried Gehnen betont. Er ist 74 Jahre alt, seine Frau Petra 75, Klaus Geldermann 71. „Irgendwann müssen auch mal jüngere Leute ran“, so der Vorsitzende. Das Team hofft, dass sich in den nächsten Monaten Freiwillige finden, die bereit sind, den „Laden“ zu übernehmen. „Ansonsten sehen wir keine andere Möglichkeit als den Verein aufzulösen und den Bibliothekbetrieb aufzugeben“, sagt Wilfried Gehnen. Das, so unterstreichen alle Beteiligten, fänden sie allerdings höchst bedauerlich.

Auch Bücher-Flohmärkte wie huer beim Mitriammarkt hat der Verein regelmäßig angeboten. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Info Wer mitarbeiten möchte: einfach anrufen Kontakt Wer Interesse daran hat, im Verein Leselust mitzuarbeiten, kann sich unter der Telefonnummer 02844 2582 an Klaus Geldermann wenden oder unter 02844 1998 an Petra und Wilfried Gehnen. Öffnungszeiten Die Bücherei Leselust an der Kuhstraße ist außerhalb der Schulferienzeiten dreimal pro Woche geöffnet: dienstags von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 17 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr.

Mehr als 4000 Medien umfasst die Leselust-Bibliothek in Orsoy. Überwiegend sind das Bücher, aber auch CDs, DVDs und Spiele, wobei letztere nicht ausgeliehen werden. Von der Stadt bekommt der Verein pro Jahr 3400 Euro für Neuanschaffungen. Dadurch sei der Bestand sehr aktuell. „Wir orientieren uns an der Spiegel-Bestsellerliste“, berichtet Petra Gehnen. „Und“, so Klaus Geldermann, „bei uns haben die Leser die Möglichkeit, sich Bücher zu wünschen. Wenn sie Vorschläge machen, versuchen wir die entsprechenden Bücher zu besorgen.“ Das Leselust-Team verschließt sich nicht den Realitäten. Wilfried Gehnen: „Es wird weniger gelesen und weniger ausgeliehen als noch vor ein paar Jahren.“ Rund 300 Leser sind in Orsoy registriert, 50 bis 60 davon lassen sich regelmäßig sehen.

Einmal im Monat trifft sich das Leselust-Team zur Besprechung. Die Ausleihe übernehmen in der Regel zwei der 45 Vereinsmitglieder. Neben dem normalen Büchereibetrieb gab es in der Leselust auch Sonderaktionen. Buch-Flohmärkte beispielsweise, wo Restposten für ein paar Groschen verkauft wurden. Oder Lesungen mit Schriftstellern wie den aus Orsoy stammenden Journalisten Uli Hauser und Jens Dirksen, aber auch mit Krimiautoren wie Klaus Stickelbröck oder Erwin Kohl. „Dadurch haben wir auch mal ganz andere Leute in unsere Bücherei gelockt“, erzählt Klaus Geldermann.

Wichtig war den Akteuren immer die Kooperation mit den vierten Klassen der Orsoyer Grundschule, die alle vier Wochen dienstags in die Bibliothek kommen. Sie verdienen sich ihre Leseabzeichen in Bronze, Silber oder Gold, eine Art Führerschein für Leseratten. Auch die Maxi-Kinder aus der Kita St. Nikolaus sind regelmäßige Gäste.