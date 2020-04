Orsoyer Familienbäckerei schließt : Zum Abschied gibt es Weckmänner

Rheinberg-Orsoy Nach 85 Jahren verschwindet mit der Bäckerei Quintin Schmitt ein Stück Orsoy. Am Donnerstag wird Viola Schmitt-Hoffacker zum letzten Mal um 6 Uhr die Eingangstüre an der Egerstraße aufschließen.

Es kam in den vergangenen Tagen öfter vor, dass Viola Schmitt-Hoffacker während der Arbeit einen Kloß im Hals hatte. Immer dann, wenn im Kundengespräch die Geschäftsaufgabe Thema war. Am Donnerstag wird die zweifache Mutter zum letzten Mal um 6 Uhr die Eingangstüre der Orsoyer Bäckerei Quintin Schmitt an der Egerstraße aufschließen. Nach 85 Jahren macht der Familienbetrieb dicht. „Es tut schon weh. Ich gehe aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es geht nicht mehr, es ist zu stressig geworden“, sagt die zweifache Mutter. Sie nennt personelle wie persönliche Gründe für die Geschäftsaufgabe.

Für die Kunden hat sich Viola Schmitt-Hoffacker, die fast zehn Jahre in alleiniger Verantwortung den Betrieb leitete, etwas Besonderes einfallen lassen, eine Art kulinarisches Abschiedsgeschenk. In dieser Woche gab es auf Vorbestellung die beliebten Weckmänner zu kaufen, hergestellt nach geheimem Familienrezept. Rund 800 Exemplare werden bis Donnerstagabend über die Ladentheke gehen. Aber nicht nur die Weckmänner werden die Kunden vermissen, sondern auch die netten Gespräche in der Bäckerei an der Egerstraße, deren Geschichte am 30. April um 18 Uhr (vorerst) endet.