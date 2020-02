Demonstration gegen Rechts : Orsoy setzt ein Zeichen gegen die AfD

Die rund 250 Gegner der rechtspopulistischen AfD vor dem Restaurant Orsoyer Hof blieben am Dienstagabend friedlich. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg-Orsoy Etwa 250 Menschen demonstrierten am Dienstag am Hafendamm gegen die Rechts-Partei, die dort eine Veranstaltung wie geplant durchführte.

Ein leichter Zusammenstoß zwischen einem Mercedes-Fahrer und einem Radfahrer direkt vor dem Restaurant Orsoyer Hof und unmittelbar vor den Augen der Polizei – das war der einzige Zwischenfall am Dienstagabend in Orsoy. Dort hatten sich gegen 18.30 Uhr rund 250 Frauen, Männer, Jugendliche und einige Kinder versammelt, um gegen eine Veranstaltung des AfD-Kreisverbands Wesel zu demonstrieren. Die Polizei hielt die AfD-Gegner auf Abstand, die Gruppe blieb auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen.

Unterdessen begaben sich AfD-Mitglieder nach und nach in das Lokal, wo der AfD-Bundestagsabgeordenete Roland Hartwig einen Vortrag halten wollte. Unter ihnen war auch AfD-Kreisverbandsvorsitzender Renatus Rieger. Er sagte im RP-Gespräch: „Wir haben uns entschieden, unsere Veranstaltung planmäßig durchzuführen. Wir rechnen mit etwa 30 Teilnehmern und haben spannende Themen zu besprechen.“

Weitaus mehr Menschen missfiel, dass die rechtspopulistische Partei ihre Aufwartung in Orsoy machte. Sie hatten sich in Stellung gebracht und taten ihre Meinung auf Transparenten und Pappschildern kund. „Rheinberg und Orsoy sind bunt“ war da zu lesen oder „Nie mehr Faschismus in Deutschland“. Jemand anderes hatte „AfD = Ausreden für Dumme“ aufgeschrieben, wieder ein anderer „Haut ab“. Ganz vorne stand auf zwei großen Transparenten „Gemeinsam gegen Nazis und Faschismus“ und „Unsere Alternative heißt Solidarität“.