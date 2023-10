Wohnprojekt in Rheinberg-Orsoy Profanierte Kirche rückt auf die politische Tagesordnung

Für andere Nutzungsideen, für die sich auch die katholische Kirche lange offen gezeigt habe, hätten sich keine Investoren finden lassen, heißt es in der Vorlage. Das gilt wohl vor allem für die Idee eines „Museé d’Orsoy St. Nikolas“, für die sich Wolfgang Büttinghaus stark gemacht hatte. Er hat Anfang Oktober noch mal in einem Brief an Weihbischof Rolf Lohmann für eine kulturelle Nutzung der Kirche in der bestehenden Form geworben, die den Ort am Jakobsweg auch touristisch nach vorne bringen würde. Büttinghaus beruft sich auf zahlreiche Menschen – er spricht von rund 1000 Befragten –, die seine Auffassung teilen würden. Er wirft den Kirchenveranwortlichen vor, „scheuklappenmäßig“ Alternativen zu „lukrativem Wohnraum mit Rheinblick“ außer Acht gelassen zu haben.