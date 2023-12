An der Evangelischen Kirche Orsoy freut sich auf den Weihnachtsmarkt

Das Bühnenprogramm im Einzelnen: Am Samstag ist nach der offiziellen Eröffnung um 14 Uhr ein Auftritt des Shantychors geplant (15 Uhr bis 16.30 Uhr), ab 17 Uhr singt der Männergesangsverein Borth-Budberg-Orsoy-Rheinberg, ab 19 Uhr gibt es dann „Gospel in Blue“, bevor um 20.30 Uhr Petra Mölich zum Mikrofon greift. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst los, daran schließen sich Auftritte des Evangelischen Posaunenchores Orsoy, des katholischen Kirchenchores und des Frauenchores Music 4 me an. Um 15 Uhr spielt das Bergmannsorchester und ab 16 Uhr das Blasorchester Lohmühle. Aktionen für Kinder und Erwachsene an den Vereinsständen runden den Markt ab.