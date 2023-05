Stadtentwicklung in Rheinberg Orsoy bekommt eine neue Weihnachtsbeleuchtung

Festgestellt worden sei aber auch, dass die Stahlüberspannungen einschließlich der Ankerpunkte an den überwiegend privaten historischen Häuserfassaden ausgetauscht werden müssten. Und: Sollte die Stadt weiterhin mit einer hängenden Beleuchtung planen, so müsse mit den betroffenen Hauseigentümern eine vertragliche Vereinbarung geschlossen werden, um die Versicherungs- beziehungsweise Haftungsfragen zu regeln. Hinzu komme, dass die Werbegemeinschaft Orsoy die Verträge mit dem Stromanbieter für drei Stromkästen am Kirchplatz gekündigt hat und diese Stromversorgungen nicht mehr zur Verfügung stehen, es sei denn, sie werden auf städtische Kosten wieder aktiviert. Insgesamt rechnet die Stadt mit einem großen finanziellen, personellen und zeitlichen Aufwand, um die Weihnachtsbeleuchtung in Orsoy bereits in der Weihnachtssaison 2023/2024 leuchten zu lassen.