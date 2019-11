Konzert in St. Peter Rheinberg : Organist Leon Sowa eröffnet Abendmusik-Reihe

Leon Sawa ist an der Orgel in St. Peter zu hören. Foto: Veranstalter/Meik Schulz

Rheinberg Die Rheinberger Abendmusik startet unter dem Motto „Junge Talente“ in die Konzertsaison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Rheinberger Abendmusik startet am Sonntag, 17. November, in St. Peter um 18.30 Uhr in die nächste Runde. Ein wenig verspätet, beginnt die Konzertreihe sonst schon im September. Das war dieses Mal aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Dafür hat die neue Saison unter dem Motto „Junge Talente“ in doppelter Hinsicht Besonderes zu bieten.

Zu hören gibt es zum einen Frühwerke von berühmten Komponisten, die in diesen Werken ihr junges Talent gezeigt haben, zum anderen aber auch junge Interpreten. An der Orgel in St. Peter werden internationale Mitglieder der jungen Generation an Organisten zu Gast sein.

Das Auftaktkonzert bestreitet der 1997 geborene Leon Immanuel Sowa aus Löhne mit seinem Programm „...und immer wieder Bach“. Sowa stellt Bachs Musik der anderer Komponisten gegenüber, die sich in irgendeiner Form an Bach orientiert haben: Max Reger oder Cesar Franck zum Beispiel. Sowa ist mit 22 Jahren schon ein erfahrener Interpret, der bereits im Alter von fünf Jahren seine ersten Konzertauftritte hatte und mit elf Jahren jüngster Studierender an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford war. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Weitere Infos gibt es online unter

(RP)