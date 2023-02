Karneval in Rheinberg Organisatoren mit Verlauf des Rosenmontagszugs sehr zufrieden

Auch für die 35 ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes gab es weniger zu tun als üblicherweise am Rosenmontag. „Wir mussten in 18 Fällen Hilfe leisten“, fasste der DRK-Stadtverbandsvorsitzende Günter Köster zusammen. In allen Fällen sei Alkohol der Auslöser gewesen. In acht Fällen habe das DRK die Leute behandeln müssen, „bei den anderen reichte es, sie zu überzeugen, dass sie nach Hause gehen und sich ausschlafen“, so Köster.