Sportangebot in Rheinberg Open Sunday geht Mitte Januar in die nächste Runde

Der zweite Durchgang startet dann direkt kurz nach Karneval am 18. Februar. und endet am 17. März. Der dritte Durchgang ist für die Zeit vom 3. November bis zum 1. Dezember geplant. Der Bauernladen Fonk in Borth fördert das Projekt weiterhin, in dem er frisches Obst für die teilnehmenden Kinder günstig abgibt. Das Bewegungsangebot für Kinder findet an Sonntagen in der Amplonius-Turnhalle statt. Die Stadt Rheinberg verzichtet auf die Hallennutzungsgebühr. Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter stellt als Veranstalter der TuS 08 Rheinberg. Die Sporthelfer sind Schülerinnen und Schüler des Amplonius-Gymnasiums.