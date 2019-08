Interview mit Hans-Theo Mennicken : „Der Film wird auf jeden Fall gezeigt“

Rheinberg Zum zweiten Mal verwandelt sich der Rheinberger Marktplatz am Freitag in ein Open-Air-Kino. Wir haben mit Hans-Theo Mennicken über die Vorbereitungen gesprochen.

Nach Einbruch der Dunkelheit zeigt die Kultur- und Medienstiftung NRW in Zusammenarbeit mit dem Trägerverein Altes Rathaus den Film „The Rider“ – die Geschichte eines Rodeoreiters, dessen Pläne von einem Unfall durchkreuzt werden und der das Reiten aufgeben muss. Hans-Theo Mennicken, Vorsitzender des Trägervereins, ist überzeugt, dass das Ereignis auch diesmal ein voller Erfolg wird. Im RP-Interview verrät er, warum.

Hans-Theo Mennicken Wir liegen voll im Plan. Mit den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr dürfte nichts schiefgehen. Nur das Wetter können wir nicht beeinflussen. Das war im letzten Jahr wunderbar – fast schon ein wenig zu warm. Als Höhepunkt gab es noch eine Mondfinsternis hinzu. So etwas haben wir dieses Jahr nicht zu bieten.

Mennicken Eigentlich ist es letztes Jahr gut gelaufen, sodass wir dieses Jahr in Sachen Organisation nichts ändern werden.

Mennicken Das ist doch das Schöne an der Filmnach. Die Zuschauer sind quasi frei in der Gestaltung ihres Abends. Sie können sich Klapp- oder Campingstühle, Decken oder Kissen mitbringen. Das gilt übrigens auch für Getränke und Snacks. Jeder, wie er mag. Das Konzept ist im letzten Jahr voll aufgegangen, daher kalkulieren wir für Freitag mit derselben Anzahl an Stühlen.