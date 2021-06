Energiewende in Rheinberg : Online-Vortrag über Photovoltaik und E-Mobilität

Energiewende in Rheinberg

Wer in Photovoltaik investiert, kann langfristig Geld sparen. Foto: dpa/Oliver Berg

Rheinberg Am Dienstag, 22. Juni, von 15 bis ca. 16.30 Uhr, gibt Carl-Georg von Buquoy von der Energie-Agentur NRW einen Überblick zum Thema „Energieeffizienz und Klimaschutz für Unternehmen: Photovoltaik und E-Mobilität“.

Dachflächen von Unternehmen böten ungeahntes Potenzial, um die Energiewende voranzutreiben, teilt die Stadtverwaltung mit. Wer die Kraft der Sonne nutze, könne bares Geld sparen und gegebenenfalls das eigene E-Mobil betanken. In einem Online-Vortrag wird jetzt über die Vorteile beider Technologien informiert. Die Stadt Rheinberg lädt als Teil des Klimabündnisses der Kommunen im Kreis Wesel dazu ein, am Dienstag, 22. Juni, von 15 bis ca. 16.30 Uhr an dem Online-Vortrag „Energieeffizienz und Klimaschutz für Unternehmen: Photovoltaik und E-Mobilität“ teilzunehmen.