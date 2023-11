Planfeststellungsverfahren Online-Stellungnahmen zum Salzabbau bei K+S in Borth

Das zu K+S gehörende Salzbergwerk in Borth möchte seine unterirdischen Abbauflächen erweitern. Die für bergrechtliche Belange in Nordrhein-Westfalen zuständige Bezirksregierung Arnsberg führt im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ersatzweise eine Online-Konsultation anstelle eines Erörterungstermins durch. Sie läuft vom 8. Dezember bis zum 12. Januar. Innerhalb dieser Online-Konsultation werden dem Unternehmen als Antragstellerin, den betroffenen Kommunen, den Behörden, den Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, die sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Informationen über eine Internetseite passwortgeschützt in pseudonymisierter Form zugänglich gemacht.