Hoppeditzerwachen in Orsoy Das OKK verabschiedet sich mit AC/DC von seinem Präsidenten

Die Halle des Orsoyer Karnevalsvereins war proppenvoll, die Stimmung top. Und Paul van Holt kriegte den Mund nicht mehr zu. Er hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Gerade noch hatte der Elferrat ihn in eine AC/DC-Kluft gesteckt und ihm eine E-Gitarre (natürlich in der Vereinsfarbe blau) mit allen Unterschriften seiner Freunde drauf überreicht. Weil Paul van Holt so gerne die Songs der australischen Hardrockband hört. Da steht er nun ganz allein auf der Bühne, soll so tun, als spiele er ein Solo, als plötzlich ein Vorhang fällt und eine echte Band zu rocken anfängt. Das OKK hatte extra für diesen Abschied die AC/DC-Coverband Ballbreakers engagiert, die dann zusammen mit dem bisherigen OKK-Chef live und in Farbe und gebührender Lautstärke unter anderem die Songs Hell’s Bells und Back in Black spielte. Paul van Holt war begeistert.