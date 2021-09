Mobiles Impfteam kommt nach Rheinberg : Ohne Termin zum Impfen am Amplonius-Gymnasium

In Rheinberg an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße können sich am Freitag auch Kinder ab zwölf Jahren impfen lassen, wenn eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Rheinberg Auch weiterhin kann man sich ohne Terminvereinbarung im Kreis Wesel impfen lassen – zum Beispiel in Rheinberg. Am Freitag, 1. Oktober, ist das mobile Impf-Team des Kreises Wesel von 9 bis 14 Uhr auf dem Schulhof des Amplonius-Gymnasiums an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße 18.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch weiterhin kann man sich ohne Terminverinbarung im Kreis Wesel impfen lassen – zum Beispiel in Rheinberg. Am Freitag, 1. Oktober, ist das mobile Impf-Team des Kreises Wesel von 9 bis 14 Uhr auf dem Schulhof des Amplonius-Gymnasiums an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße 18. Dort können auch Kinder ab zwölf Jahren gemäß STIKO-Empfehlung geimpft werden. Das mobile Team impft auf Wunsch sowohl mit Biontech als auch mit Johnson&Johnson (nur eine Impfung).

Auf dem Schulhof vor dem Amplonius-Gymnasium an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße wird ein Zelt aufgestellt. Vor Ort sein werden zusätzlich zum Impf-Personal, Ordnungskräfte und ein Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend und Soziales der Stadt Rheinberg.

Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Kreis Wesel darum, die benötigten Unterlagen (2x Aufklärungsbogen, 2x Anamnese, 2x Impfeinwilligung) ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Bei Impfungen von Kindern ab zwölf Jahren muss zusätzlich die „Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren“ vorliegen. Sie sind verfügbar unter https://kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/.

Der Kreis Wesel weist darauf hin, dass eine schriftliche Einwilligung eines Sorgeberechtigten auf der Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren vor der Impfung vorliegen muss.

Alle Menschen, die sich impfen lassen möchten, müssen außerdem einen Lichtbildausweis beziehungsweise ein gültiges Ausweisdokument mitführen. Über weitere Angebote in den kommenden Wochen informiert der Kreis Wesel regelmäßig auf seiner Seite www.kreis-wesel.de unter dem Reiter „Impfangebote“.

(up)