Arzt aus Rheinberg wird 80 Ohne Patienten und Praxis geht’s bei Mediziner Paul Irawan nicht

Paul Irawan kommt direkt aus einem Behandlungszimmer zum vereinbarten Interview. Dabei haben wir den Termin bewusst auf einen Samstagnachmittag gelegt. Einer Zeit also, in der die Arztpraxen geschlossen sind. Eigentlich. „Ich habe heute neun Patienten behandelt, aber morgen sind es nur zwei und an Neujahr ebenfalls“, erzählt der promovierte Mediziner, der am Neujahrstag seinen 80. Geburtstag feiert, zur Begrüßung. Ein Workaholic sei er deshalb nicht, versichert er. Aber aufhören? Nein, das geht auch nicht. „Das kann ich meinen Patienten doch nicht antun. Die kommen zum Teil aus Dortmund, Essen oder Erkrath hierher und sagen mir, dass ich keinesfalls vor ihnen sterben soll“, so Irawan.