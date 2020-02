Schulausschuss : Oft ist das „Elterntaxi“ das Problem

Auch Rheinberger Grundschüler sollen sicher zum Unterricht und wieder nach Hause kommen. In Wallach und Millingen gab es Probleme. Foto: DPA

Rheinberg Die Schulwegsicherung hat Lösungsvorschläge erarbeitet: Rund um die Grundschulen in Wallach und Millingen soll es sicherer werden.

Vor einem Jahr war der Schulausschuss über die problematische Verkehrssituation an den Rheinberger Grundschulen informiert worden. Vor allem die Schule am Deich in Wallach und die St.-Peter-Schule an der Schulstraße waren besonders betroffen vom Phänomen „Elterntaxi“ (wir berichteten). Das heißt: Die Eltern bringen ihre Kinder morgens mit dem Auto zur Schule, wobei häufig geltende Verkehrsregeln missachtet werden. Die Eltern fahren dabei zum Teil bis auf das Schulgrundstück und gefährden somit andere Kinder und Verkehrsteilnehmer. Geschwindigkeitsbegrenzung, Vorfahrtregeln, Feuerwehreinfahrten sowie Park- und Halteverbotszonen werden dabei oftmals ignoriert.

Gespräche mit Eltern, so sagt es die Verwaltung, brächten häufig keine oder nur kurzfristige Erfolge. Der Schulausschuss schaltete deshalb über die Verwaltung die Schulwegsicherungskommission ein. Sie sollte eine Lösung finden, ergänzend auch für die Schule am Bienenhaus in Millingen. Der Kommission gehören unter anderem Polizei, Ordnungsamt und Mitglieder des Schulausschusses an. Die Schulwegsicherungskommission, so wurde jetzt im Schulausschuss berichtet, hat sich in den vergangenen Monaten mehrfach die Situationen angesehen und gemeinsam Lösungsvorschläge erarbeitet. Nun soll die Umsetzbarkeit geprüft werden.

Info Entspannung an der St.-Peter-Grundschule Rheinberg Die Leitung der katholischen Grundschule St. Peter teilte der Stadtverwaltung inzwischen mit, dass sich seit dem Wegzug der Grundschule am Annaberg die Lage deutlich entspannt hat. Diesen Eindruck hatte auch die Schulwegsicherungskommission. Daher besteht kein Handlungsbedarf.

Millingen Verlängerung des Gehweges entlang der Millinger Straße bis auf den Schulhof und Trennung (durch eine Kette o.ä.) von der Fahrbahn; an der Einfahrt zur Millinger Straße sollen Schilder aufgestellt werden, die die Zufahrt zur Schule einschränken („Durchfahrt verboten in der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr, ausgenommen Anwohner, Schulpersonal und Busverkehr“); Beschränkung der Anfahrten der ÖPNV-Haltestelle auf dem Schulgrundstück durch die Niag. Diese Haltestelle soll lediglich von der Niag und den Schülerspezialverkehr vor und nach den Schulzeiten angefahren werden. Einrichtung einer Hol- und Bringzone am Bienenweg.