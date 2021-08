Jazz-Konzert im Kultursommer in Rheinberg : Oddgeir Berg Trio spielt in Pelden

Das Jazz-Trio um den norwegischen Pianisten Oddgeir Berg (Mitte). Foto: CF-WESENBERG

Pelden Auf dem Hof der Familie Middeldorf in Pelden zwischen Orsoy und Budberg tritt am Sonntag das norwegische Jazz-Trio des Pianisten Oddgeir Berg auf – in der Reihe des Wir4-Kultursommers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken