Live-Musik aus Alpen Judy Bailey und Band spielen beim Kirchentag in Nürnberg

München 1993. Eine junge Psychologiestudentin aus London wird zum Kirchentag eingeladen. Solo und mit Gitarre singt sie sich in die Herzen der Besucherinnen und Besucher. Und so wird sie wieder eingeladen zu dem Großereignis, das alle zwei Jahre etwa 100.000 Dauerteilnehmer in eine große deutsche Stadt einlädt. – Zeitsprung: 30 Jahre später. Mittlerweile ist Judy Bailey eine feste Größe bei diesem großen Fest. In Nürnberg, wo der Kirchentag diesmal vom 7. bis zum 11. Juni stattfindet, wird sie insgesamt zehnmal auftreten. Los geht’s bei einem der beiden großen Eröffnungsgottesdienste. Und weiter bei Konzerten mit ihrer Band mit deutschen, englischen, karibischen und kolumbianischen Musikern, die sie übrigens auch alle schon einmal an den Niederrhein gebracht hat: Zu den großen Home.Alpenmusik-Konzerten.