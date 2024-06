Ministerbesuch am Deich in Rheinberg Land will den Hochwasserschutz weiter stärken

NRW-Umweltminister Oliver Krischer will den Hochwasserschutz verstärken. Das sagte er am Freitagnachmittag, als er die Deichbaustelle in Wallach besichtigte. „Sie alle haben verfolgt, was im Saarland und in Baden-Württemberg passiert ist“, sagte der Minister. „Extremwetter und Hochwasser werden unser Land durch die Klimakrise künftig noch häufiger und intensiver treffen – das muss uns Ermahnung und Aufgabe sein. Es ist existenziell, dass wir uns gegenüber solchen Katastrophen weiter stärken.“ An vielen Gewässerpegeln seien in den vergangenen Jahren historische Höchstwerte überschritten worden – „wir müssen uns darauf einstellen, dass das Extreme das neue Normal wird“, so Krischer. Im Beisein von Viktor Paeßens, Deichgräf des Deichverbands Duisburg-Xanten, dessen Stellvertreter Rainer Gellings, den Landtagsmitgliedern Charlotte Quik (CDU) und René Schneider (SPD), Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde sowie Vertretern der Bezirksregierung Düsseldorf und der ausführenden Baufirma Martens en Van Oord brachte der Minister seinen Dank zum Ausdruck: „Ich bin froh, dass hier am Niederrhein die Deichverbände den Auftrag erledigen, auch wenn es im Zusammenspiel mit den Behörden hin und wieder klemmt. Für die Landesregierung kann ich sagen: Wir werden unser Engagement im Hochwasserschutz verstärken, zum Beispiel durch mehr Personal. Das Problem, dass die Genehmigungsverfahren zu lange dauern, haben wir als solches identifiziert.“