Notfalldosen in Rheinberg Die Rettung steht im Kühlschrank

Vera Peschers-Sonderkamp: „Obendrein sollte man auch noch eine Kopie der Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht in die Dose packen, verbunden mit einem Hinweis, wo im Haus oder in der Wohnung sich die Originale befinden.“ Einen vorgeschriebenen Aufbewahrungsort für die Notfalldose gibt es auch, das gehört zu der Initiative zwingend dazu: „Sie gehört in den Kühlschrank“, so die Apothekerin. „Denn einen Kühlschrank hat jeder im Haus.“ Der erste Aufkleber sollte auf die Haus- oder die Wohnungstür, der zweite auf den Kühlschrank geklebt werden. Kommen im Falle eines Notfalles ein Arzt, der Pflege oder der Rettungsdienst in die Wohnung, wissen sie sofort Bescheid. Ein Griff in den Kühlschrank, und in der Notfalldose finden sie auf Anhieb Hinweise, die eventuell lebenswichtig sein können.