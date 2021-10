Menschen aus Rheinberg : Norbert Ricking: Das Leben macht auch mit 90 Freude

Norbert Ricking wird am Mittwoch 90 Jahre alt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Norbert Ricking ist engagiert in Politik, Handwerk, Kirche und Gesellschaft. Am Mittwoch wird der Mann, der nich topfit ist, 90 Jahre alt.

Menschen seines Alters nutzen diesen Vergleich nicht so häufig, aber er passt: Norbert Ricking ist fit wie ein Turnschuh. Kräftig die Stimme, fest der Händedruck, klar der Kopf, beweglich der Körper und ansteckend das laute, freundliche Lachen des Rheinbergers, der am Mittwoch seinen 90. Geburtstag feiert. Langeweile? Ein Fremdwort für ihn. Zur Ruhe setzen? Daran verschwendet er keinen Gedanken. „Ich habe noch viel vor und bin viel unterwegs“, sagt Cabriolet-Fahrer Ricking, der mit seiner Lebensfreude manchen erheblich jüngeren Zeitgenossen aussticht.

Politisch ist er unterwegs. Seit 61 Jahren Mitglied der CDU . Er war Mitbegründer der Jungen Union im damaligen Kreis Moers, saß 30 Jahre im Stadtrat, war in den 80ern fünf Jahre Fraktionsvorsitzender und engagiert sich heute in der Mittelstandsvereinigung (MIT), deren stellvertretender Vorsitzender er ist. Aber seine CDU macht ihm Sorgen. Die Partei befasse sich nur noch mit sich selbst, klagt er. Ricking: „Aber ich werde alles dafür tun, dass die CDU wieder auf die Beine kommt. Das ist noch ein weiter Weg, aber wir sind gut unterwegs.“

An einer Biografie schreibt er auch noch. „Auf Rheinbergs Dächern zu Hause“, soll sie heißen. Klar: Ricking, der zweifache Vater und vierfache Großvater, ist Dachdeckermeister von Beruf. Hat seine Lehre bei Kurt Jacob in Moers absolviert und später den Betrieb seines Patenonkels Ferdinand Ricking übernommen. 30 war er da, frisch verheiratet mit seiner vor zweieinhalb Jahren verstorbenen Frau Agnes. Und 30 Jahre hat er den Betrieb geführt, bevor er ihn an Kurt Appenzeller übergebem hat.