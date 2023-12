Antrag des Martinskomitees Noch unklar, ob Sankt Martin eine Straße in Rheinberg bekommt

Ob Straße, Platz, Gasse oder Weg – das ist dem Sankt-Martins-Komitee egal. Aber, so sagten es Präsident Clemens Geßmann und Ehrenpräsident Heinz-Dieter Bartels in ihrem Antrag an den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss, eine Anschrift sollte Sankt Martin in der Stadt in jedem Fall gewidmet werden.