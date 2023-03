Kinderbetreuung in Rheinberg CDU kritisiert Verschiebung

CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Kerlen hatte in der Sitzung am Dienstagabend gesagt: „Ich bin ein analytisch denkender Mensch und will hier nicht emotional auftreten. Aber beim Thema Tagespflege bin ich emotional. Wir müssen uns fragen, was wir für die Tagespflegepersonen tun. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir es ein halbes Jahr lang nicht geschafft habe, eine Lösung herbeizuführen.“ Philipp Richter, SPD-Fraktionsvorsitzender, sagte: „Ich stimme Herrn Kerlen zu 100 Prozent zu. In der Sache trennt uns kein Blatt Papier von der CDU.“ Eine Entscheidung über die Erhöhung soll in der Ratssitzung am Dienstag, 28. März (17 Uhr, Stadthalle) fallen.