Seniorenbetreuung in Rheinberg : Noch freie Plätze in der Tagespflege der Caritas

Rheinberg Tagespflege bedeutet viel mehr als Betreuung. Die Gäste sollen sich wohl fühlen, dazu gehört auch ein abwechslungsreiches Programm.

Erst zu Beginn dieses Jahres war die Tagespflege nach dem Umbau des alten Kindergartens an der St.-Anna-Kirche in Rheinberg eröffnet worden. Inzwischen finden Seniorinnen und Senioren dort eine altersgerechte Tagesbetreuung mit unterschiedlichen Angeboten. Christina Heyer, Leiterin der Tagespflege, möchte langfristig einen musikalischen Schwerpunkt setzen.

Zusätzlich sorgen Märchenerzähler für Reisen in die Welt der Phantasie. Auch Vorträge wie über den Lebensraum der Bienen werden von den Seniorinnen und Senioren interessiert aufgenommen. Und weil alle wissen, dass es „bei Oma immer am besten schmeckt“, wird auch gekocht und gebacken. Zuletzt wurden gemeinsam Grilllagetörtchen zubereitet.

„Tagespflege ist kein Synonym für Notbetreuung mehr, sondern die Möglichkeit, die Lebensphase Alter aktiv zu erleben und gut versorgt zu sein“, so Christine Heyer. Insgesamt betreibt der Caritasverband Moers-Xanten drei Tagespflegeeinrichtungen in Rheinberg, Sonsbeck und Kamp-Lintfort. Jede von ihnen habe ihren eigenen Schwerpunkt und orientiere sich mit ihren Angeboten an den Bedürfnissen der Gäste. In den Einrichtungen in Sonsbeck und Rheinberg gibt es noch freie Plätze. Für Informationen stehen die Mitarbeiterinnen der Einrichtungen zur Verfügung.