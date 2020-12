Aktion der Schützen in Rheinberg : Nikoläuse für die Kita-Kinder

Aktion der Schützen in Rheinberg

Die Schützen der St.-Ulrich-Bruderschaft mit dem Nikolaus und den Kindern und Erziehern in der Kita St. Theresia Millingen. Foto: St.-Ulrich-Schützen

Millingen Die Millinger St.-Ulrich-Schützenbruderschaft denkt an den Nachwuchs im Ortsteil. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Schützen in diesem Jahr den Kindern die süße Überraschung nicht persönlich aushändigen.

Die St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Millingen pflegt seit vielen Jahren einen guten Kontakt zur Kindertagesstätte St. Therisia in Millingen. Die Kita an der Alpener Straße ist eine Einrichtung der katholischen Pfarrgemeinde St. Ulrich Alpen.

In der Vergangenheit hat am Nikolaustag eine Abordnung der Ulrich-Schützen die Kindertagesstätte besucht und den Kindern Schokoladen-Nikoläuse überreicht. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Schützen in diesem Jahr den Kindern die süße Überraschung nicht persönlich aushändigen. Trotzdem sollte die Tradition beibehalten werden, weshalb den Erzieherinnen die Schokoladen-Nikoläuse vorab übergeben wurde. Gestiftet hatte sie das amtierende Königspaar Thomas und Dagmar Gilles.