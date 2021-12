Landtagswahl 2022 in Rheinberg : Niels Awater tritt für die Grünen an

Niels Awater tritt für die Grünen an

Landtagswahl 2022 in Rheinberg

Rheinberg Die Grünen im Kreis Wesel haben vier Direktwahlkreise für die Landtagswahl nominiert: Elke Christiane Langenbrink aus Schermbeck, Tom Wagener aus Neukirchen-Vluyn, Niklas Graf aus Dinslaken und Niels Awater aus Rheinberg.

Mit 21 Jahren ist das Rheinberger Ratsmitglied Niels Awater der jüngste Kandidat. Er ist Mitglied der Grünen Jugend Kreis Wesel und stellt sich in Rheinberg, Kamp-Lintfort, Alpen, Sonsbeck, Xanten und Voerde zur Wahl. „Für meine Aufstellung als Landtagskandidat bin ich sehr dankbar und freue mich über den Rückhalt im Kreisverband sowie in der Grünen Jugend Kreis Wesel. Ich möchte eine Stimme für die junge Generation des Niederrheins sein“, sagte der Borther. Als Schwerpunkte einer Arbeit nannte er Jugendpolitik, Schulpolitik, Mobilität sowie Klima- und Umweltpolitik. up