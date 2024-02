Grünpflege in Rheinberg Baumretter aus den Niederlanden helfen auch Kindern

Die alte Friedenseiche auf dem Großen Markt in Rheinberg hat schon davon profitiert, ebenso die Blutbuche vor der evangelischen Kirche in Orsoy und auch ein alter Baum, der am Iltschen Hof im Budberger Neubaugebiet steht. Der niederländische Dienstleister TFI-Vitaleres Grün verpasst den Bäumen gewissermaßen eine Vitaminkur. Denn Bäume brauchen ab und zu eine Stärkung, vor allem dann, wenn sie im innenstädtischen Bereich stehen. Da, wo viel Fläche versiegelt ist und Abgase den so lebenswichtigen Sauerstoffspendern zusetzen. Die Niederländer imitieren mit ihrer Methode eine Waldbodensituation an jedem beliebigen Ort. Auch in innerstädtischen Gebieten. „Wir verwenden dafür keine schweren Maschinen und garantieren eine schonende Bearbeitung des Bodens. Die Maßnahme kann schnell und effektiv angewendet werden und es werden ausschließlich natürliche Bodenverbesserungsmittel verwendet“, teilt das Unternehmen mit.