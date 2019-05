Sportpolitik : Nicht nur Freude über Reparaturen in Turnhallen

Auch in der Budberger Turnhalle muss der Hallenboden erneuert werden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Welcher Umbau oder welche Reparatur passiert wann in welcher Turnhalle und was kostet das? Diese Frage hatte die SPD-Fraktion in einem Antrag an den Sportausschuss formuliert. Der Bericht der Verwaltung dazu lag jetzt vor.