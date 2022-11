Bahnunfall in Rheinberg : Niag-Lok mit Kesselwagen in Orsoy entgleist

Rheinberg-Orsoy Im Rheinberger Stadtteil Orsoy ist eine Lok der Niag entgleist. Es wurde niemand verletzt, die Bergungsarbeiten laufen. Der angehängte Waggon ist mit Ammoniak befüllt. Es ist aber keine Flüssigkeit ausgelaufen.

In Orsoy ist am Mittwoch eine Lok der Niag entgleist. Der Vorfall ereignete sich an einer Baustelle, die zwischen der PM-Tankstelle an der Rheinberger Straße und der Sparkassen-Filiale ein einem schwer zugänglichen Gleisabschnitt liegt. Im Auftrag der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe wird dort an den Gleisen gearbeitet. Die Ursache für den Unfall sei aber noch nicht geklärt, und ob er in Verbindung mit der Baustelle stehe, müsse untersucht werden, sagte Niag-Sprecher Michael Block der Redaktion. Es sei niemand verletzt worden. Der Bahnübergang in unmittelbarer Nähe – die Hauptzufahrt nach Orsoy – sei nicht betroffen und könne uneingeschränkt befahren werden. Auch der Niag-Hafen ist über eine andere Strecke erreichbar.